РИАМО – 6 июл. В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с легендами мирового футбола, на мероприятие, в частности, были приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года, мексиканский футболист Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На встрече с Путиным и футболистами присутствуют глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, а также помощник российского президента Игорь Левитин», — говорится в сообщении.

На мероприятие пригласили обладателя Кубка конфедераций 1999 года, мексиканского футболиста Хорхе Кампоса, выступавшего за немецкую сборную, чемпиона мира 1990 года Лотара Маттеуса, голландца Марко ван Бастена, который вместе со своей командой в 1988 году стал чемпионом Европы.

«Также в пятницу, 6 июля, в Кремль пришли чемпион Европы 1992 года, игрок сборной Дании Петер Шмейхель, лучший футболист чемпионата мира в 2010 году, уругваец Диего Форлан, победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, а также бронзовый призер чемпионата мира-2015 англичанка Александра Скотт», — добавляется в сообщении.

Кроме того, перед матчем Хорватия — Россия чемпионата мира по футболу-2018 на встречу к Путину пришел и бронзовый призер ЧМ-1998, хорватский футболист Звонимир Бобан.

Россия в 2018 году первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.