РИАМО - 6 июл. Для ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения» во Дворце культуры «Химик» имени Н.И. Докторова прошел праздник «Счастливы вместе», он был посвящен Дню семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

«Традиция чествовать семейные пары, прожившие в любви и согласии не один десяток лет, возникла совсем недавно, но уже успела полюбиться химикам. На этот раз малый зал Дворца культуры, украшенный воздушными шарами, собрал заводских тружеников, которые справили в этом году юбилей своей семьи: 40, 50 и 60 лет совместной жизни», - говорится в сообщении.

Гости праздника также озвучили слова поздравления. С ними выступили руководитель администрации Воскресенского муниципального района Виталий Чехов и председатель профсоюзного комитета предприятия Сергей Золотов. Заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «ВМУ» Ирина Филатова вручила семейной паре Бандурина-Гудзенчук, прожившей в браке 60 лет, а также молодой семье химкомбината Максимовым символичные подарки с пожеланиями долгой счастливой жизни, секрет которой, по словам самих химиков, заключается в доверии, терпении и умении прощать.

Настроение для всех влюбленных в этот день создавали коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры «Химик». Забавные викторины и веселые семейные конкурсы позволили определить самую дружную и находчивую семью.

«Судьба всех участников сегодняшнего праздника связана с химкомбинатом: большинство из них познакомились на нашем предприятии и создали семью. Есть пары, которые приехали в Воскресенск по распределению и стали основателями целых династий, поэтому для нас День любви и верности – это еще и замечательный повод встретиться с коллегами и вспомнить, какими молодыми и влюбленными они были; рассказать, чем сегодня живет их семья, каких успехов достигли их внуки. От всей души желаем нашим ветеранам уютного домашнего очага и радости каждого дня», – сказала председатель Совета ветеранов АО «ВМУ» Ольга Мастерова.