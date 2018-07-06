РИАМО - 6 июл. В городском округе Мытищи открылся новый складской оптовый клуб федеральной сети «Ряды», объем инвестиций в его строительство составил более 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Объект торгового назначения имеет общую площадь 16 тысяч квадратных метров. Организована парковка на 535 машино-мест. Общий объем инвестиций в проект составил свыше 1,2 миллиарда рублей. С открытием торгового комплекса, которое состоялось 28 июня, в городском округе Мытищи создано 146 рабочих мест», - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Руслана Тагиева, проект находился на сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

«Оптоклуб Ряды» – сеть, работающая в нише складских клубов. Это первый на российском рынке проект крупноформатного лоукостера. В магазинах представлены самые популярные товары в укрупненных упаковках, есть кассы для самостоятельного оформления покупок. Ассортимент насчитывает четыре тысячи наименований.

«Оптоклуб Ряды» является социально ориентированным бизнесом, с момента основания в 2015 году ретейлер активно участвует в различных социальных и благотворительных программах в регионах своего присутствия. Так, в рамках стратегического партнерства с правительством Московской области, бесплатные клубные карты будут выдавать многодетным семьям.

В настоящее время компания изучает еще четыре участка в Московском регионе с целью открытия новых лоукостеров.