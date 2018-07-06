РИАМО - 6 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в новой Москве, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Произошло возгорание в квартире обычного жилого дома в ТиНАО. Возгорание произошло на площади три квадратных метра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.