РИАМО - 6 июл. Власти Москвы выставили на аукцион дом с мезонином начала XIX века, расположенный в Басманном районе, инвестор сможет арендовать историческое здание, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Дом с мезонином начала XIX века, расположенный в Басманном районе, выставлен на аукцион Единой торговой площадки Москвы. Инвесторам предложено арендовать здание по льготной ставке «1 рубль за квадратный метр» в год», – говорится в сообщении.

Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, объект находится в собственности столичного департамента городского имущества.

Двухэтажное здание с мезонином расположено в Басманном районе по адресу: Казарменный переулок, дом 10, строение 3. Площадь объекта составляет 771 квадратный метр.

Победитель аукциона сможет арендовать историческое здание, в котором сохранилось декоративное убранство, комнатные печи, лестницы, даже мебель и предметы изобразительного искусства.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что главным условием сделки является сохранение объекта культурного наследия, в частности, его реставрация.

«Инвесторам предложено побороться на городском аукционе за возможность арендовать объект культурного наследия по ставке «1 рубль за квадратный метр» сроком на 49 лет. При этом на льготную ставку арендатор сможет перейти после того, как проведет на объекте ремонтно-реставрационные работы и приспособит его под современное использование. На все виды работ отводится не больше пяти лет», – пояснил Дегтев.

По его словам, стартовая цена годовой аренды дома с мезонином составляет 4,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 17 августа. Торги пройдут 23 августа 2018 года.

По мнению директора департамента по работе с девелоперами Savills в России Александры Синиловой, в будущем зданию можно вернуть его изначальное предназначение.

«Историческое здание в Казарменном переулке безусловно представляет для инвесторов большой интерес. Основываясь на многолетнем опыте, компания Savills рекомендует здание для реконструкции с целью создания городской семейной усадьбы», – подчеркнула Синилова.

Формат, который был раньше у здания – это собственный особняк для семьи в центре Москвы. Кроме того, по словам Синиловой, дом отлично подойдет для штаб-квартиры крупной компании или в качестве объекта культурной инфраструктуры.