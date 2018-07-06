РИАМО - 6 июл. В микрорайоне Восток Наро-Фоминска отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (5 июля – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 мая 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: микрорайон Восток города Наро-Фоминск Наро-Фоминского городского округа», – говорится в сообщении.

Карантин также сняли с территории от южной границы деревни Тишинка до северной границы деревни Алексино, далее на восток вдоль границы Наро-Фоминского городского округа до северной границы деревни Жихарево, далее до восточной границы деревни Бекасово и далее на юго-запад вдоль границы городского округа до южной границы Тишинка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.