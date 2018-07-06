РИАМО – 6 июл. Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу, педагога, народную артистку СССР Тамару Синявскую с юбилеем, в пятницу ей исполнилось 75 лет, передает Газета.ru.

«Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение», — написал Путин в праздничной телеграмме.

Он добавил, что певицу по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены.

Кроме этого, Путин отметил и наставнический труд Синявской, а также ее огромный личный вклад в сохранение памяти и творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева, который был ее мужем.

Синявская родилась в Москве в 1943 году. В 1982 году получила звание народной артистки СССР, в 2002 году стала народной артисткой Азербайджана. С 1965 года по 2002 выступала на сцене Большого театра. С 1942 по 2008 год была замужем за народным артистом СССР Муслимом Магомаевым.