РИАМО - 6 июл. В период с января по май 2018 года в Подмосковье почти на 2% выросло производство молока, всего в 2018-м планируется произвести 682 тысячи тонн молока, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По данным Мособлстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Московской области, за первые пять месяцев года выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что по итогам прошлого года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 644,3 тысячи тонн. В этом году в Подмосковье планируется произвести 682 тысячи тонн молока.

Ранее Разин сообщил, что в Московской области с января по май 2018 года надои молока увеличились на 3,9%.