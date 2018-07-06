РИАМО – 6 июл. Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел конференцию для застройщиков, посвященную изменениям в федеральный закон о долевом строительстве, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Изменения диктуют новые требования к самим застройщикам и проектам строительства объектов жилой недвижимости. Введены механизмы контроля целевого расходования средств физических лиц, внесенных для оплаты жилых площадей в строящемся объекте. Это счета эскроу и банковское сопровождение счетов застройщиков.

«Представители банка рассказали о двух новых продуктах, запущенных Сбербанком для застройщиков - банковском сопровождении специальных счетов застройщиков и кредитовании с использованием счетов эскроу», - говорится в сообщении.

Вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов отметил, что в новых реалиях видны открывающиеся возможности. В данном случае это возможность еще больше инвестировать в строительный бизнес.

Участники мероприятия обсудили взаимодействие в рамках новой структуры работы, возможные риски и пути их преодоления.

«Мы очень ценим такой формат общения с застройщиками, вникание в детали бизнес-процессов и информативные ответы от Сбербанка. Вместе мы сможем более продуктивно реализовывать нормы закона», - подчеркнул генеральный директор, бенефициар ООО СИК САС Николай Поздняков.