РИАМО - 6 июл. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении москвички Екатерины Конновой, подозревавшейся в наркоторговле, отменили, правоохранителям поручили разобраться в причинах продажи матерью ребенка-инвалида сильнодействующего лекарственного препарата, сообщается на сайте МВД России.

Ранее московская полиция задержала Коннову – маму ребенка с тяжелой инвалидностью, подозреваемую в незаконном сбыте психотропных веществ, возбудив в отношении нее уголовное дело. Она незаконно продала пять тюбиков с диазепамом. Ее оставили под подпиской о невыезде.

«Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, Колокольцев дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата.

«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39, части 2 статьи 140, части 2 статьи 146 УПК РФ принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — добавила Волк.

Ранее в Сети начали сбор подписей под петицией в защиту Екатерины Конновой.