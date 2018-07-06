В самом разгаре отпускной сезон, и некоторые россияне хотят провести его за границей. Однако если у вас нет визы, а возможность пойти в отпуск летом появилась неожиданно, список стран для отдыха за пределами родины значительно сужается. Смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), какие страны предоставляют безвизовый въезд в страну россиянам и как долго можно находиться на территории другого государства без визы.