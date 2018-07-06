РИАМО - 6 июл. Власти Москвы выдали разрешение на строительство негосударственного образовательного учреждения на юго-востоке Москвы, оно будет рассчитано на 60 учеников и 16 преподавателей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект расположен по адресу: улица Марьинский парк, корпус 30 (ЮВАО, Марьино). Учебный центр предназначен для дополнительного образования как взрослых, так и детей. Здесь предусмотрено обучение по различным направлениям деятельности: откроются классы декоративно-прикладного искусства, рисунка, пения и другие. Здание рассчитано на 60 учеников и 16 преподавателей.

«В учебном центре будет несколько функциональных зон: помещения учебного процесса (классы, кладовые учебных принадлежностей, актовый зал на 48 мест), административно-хозяйственные помещения (кабинеты директора, бухгалтерии, учительская), бытовые помещения для учащихся (гардероб, санузлы), помещения медицинского назначения (медпункт, процедурная), а также инженерно-техническая зона. Общая площадь четырехэтажного здания составит 1,1 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории проведут благоустройство: обустроят места отдыха со скамейками, тротуары, разобьют газоны, организуют зону парковок за зданием. Центр возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2019 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социальных объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок центра дополнительного образования в Марьино. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.