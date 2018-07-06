РИАМО - 6 июл. В Московской области с января по май 2018 года надои молока увеличились на 3,9%, в прошлом году продуктивность коров составила 6,7 тысячи килограммов на одно животное, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Надои молока в Подмосковье увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого (2017 года – ред.) года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, опираясь на данные Мособлстата за прошедшие пять месяцев 2018 года.

Министр отметил, что в прошлом году продуктивность молочных коров составила 6,703 тысячи килограммов на одну голову.

«В этом (2018 году – ред.) году планируем сохранить достигнутый показатель и обеспечить дальнейший рост крупного рогатого скота за счет реализации новых инвестпроектов, стимулирования действующих предприятий, а также путем укрепления кормовой базы и использования достижений современной селекции и генетического материала», – добавил Разин.

В конце июня в Подмосковье выбирали лучшую племенную корову. Мероприятие «Звезды Подмосковья – 2018» проходило на базе Национального конного парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского района. Победительницей стала корова Магма из Раменского района Московской области, у нее рекордные показатели по удоям. Животных в рамках племенной выставки оценивали европейские судьи международного класса.