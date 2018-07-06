РИАМО - 6 июл. Власти Подмосковья намерены развивать цифровые проекты для удобства граждан, это также позволяет делать работу власти более открытой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев открыл в Истре традиционный семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и депутатов.

«Жители отмечают, что очень удобно, доступно стало обращение в МФЦ, на портал «Добродел». Мы и дальше будем активно продвигать цифровизацию в нашу работу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это позволяет делать работу власти более открытой, эффективной.

Ранее губернатор обращал внимание на важность того, чтобы все сферы в Подмосковье перешли на электронный документооборот до конца 2018 года. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме Воробьев говорил о важности задачи максимально уйти в цифровую экономику.