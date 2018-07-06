РИАМО - 6 июл. Компанию «ПЛОДОМИР» оштрафовали за ввоз нескольких партий овощей из Киргизии без извещения надзорного органа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Фирма ввезла 40 тонн репчатого лука, 10 тонн моркови и 30 тонн капусты из Республики Киргизия без осуществления карантинного фитосанитарного контроля и неизвещения управления.

«В июле 2018 года за выявленные нарушения управлением ООО «ПЛОДОМИР» привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.