РИАМО - 6 июл. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) за шесть месяцев перевезли более 1,262 миллиарда пассажиров, это на 27 миллионов больше, чем за первое полугодие 2017 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Рекордсмен по динамике пассажиропотока — станция метро «Саларьево». В первом полугодии 2018 года этой станцией воспользовались 5,8 миллиона пассажиров, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. Станция стала более востребованной за счет жилищного строительства, а также экспрессов из аэропорта «Внуково». К началу чемпионата мира по футболу между этой станцией и ближайшим аэропортом начали курсировать шаттлы S6», - говорится в сообщении.

Значительно увеличилось количество пассажиров на станциях метро «Китай-город» и «Площадь Революции». Это объясняется их близостью к новому парку «Зарядье». За полгода этими станциями воспользовались более 11 миллионов и свыше восьми миллионов человек соответственно. Прирост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил по 1,2 миллиона пассажиров для каждой из двух станций.

«Московский метрополитен ежегодно перевозит более 2,4 миллиарда пассажиров. С начала 2018 года уже было открыто восемь новых станций метро, появились новые и удобные пересадки с метро на МЦК, которые значительно повысили транспортную доступность жилых районов Москвы и повлияли на рост пассажиропотока в метро», - сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, за первые шесть месяцев 2018 года перевезли более 1,201 миллиарда человек, еще свыше 60,5 миллионов человек перевезли «Ласточки» по МЦК. Пассажиропоток на МЦК вырос на 21% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

За счет открытия первого участка Большой кольцевой линии и появления новых пересадок, в том числе с Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро, перераспределился пассажиропоток на нескольких станциях. Так, станция «Динамо» в первом полугодии разгрузилась более чем на 500 тысяч человек, а «Полежаевская» — более чем на 600 тысяч.

Пассажиры, которые раньше пользовались ими, теперь садятся в поезда на станциях «Петровский парк» и «Хорошевская». С момента открытия в феврале 2018 года до конца июня ими воспользовались более 1,5 миллиона человек.

С момента запуска Большой кольцевой линии уже можно проследить динамику пассажиропотока на новых станциях. Если в феврале на «ЦСКА» заходили и выходили порядка 7,4 тысячи человек в сутки, то сейчас этот показатель увеличился более чем в два раза — до 17 тысяч человек, в том числе благодаря проведению массовых спортивных мероприятий на многофункциональной арене ЦСКА.

Сейчас топ-5 самых загруженных станций Московского метрополитена выглядит так: «Комсомольская» Кольцевой линии, «Выхино», «Щелковская», «Новогиреево» и «ВДНХ». В целом за полгода ими воспользовались порядка 80 миллионов человек. Это можно сравнить с населением Турции. Самой востребованной станцией среди пассажиров метро стала «Комсомольская» Кольцевой линии. Это связано с близким расположением трех железнодорожных вокзалов. Ею за полгода воспользовались свыше 20,2 миллиона пассажиров, это на 101 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.