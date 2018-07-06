РИАМО - 6 июл. Реконструкцию транспортной развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Генерала Дорохова планируется начать этой осенью, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В настоящее время завершено проектирование развязки. Документация направлена на согласование и экспертизу. Мы планируем осенью уже приступить к строительным работам», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что проектом предусматривается строительство 5,7 километра дорог, в том числе эстакады съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровода на пересечении с кольцевой магистралью, а также тоннеля на левоповоротном съезде с Торговой улицы на внутреннюю сторону МКАД.

Хуснуллин напомнил, что за последние семь лет в городе реконструировали 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.

«Однако на этом развитие кольцевой магистрали не останавливается, мы планируем создание дублеров на отдельных участках, новых удобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок», – отметил Хуснуллин.