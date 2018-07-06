РИАМО - 6 июл. Более 230 тысяч ампельных растений (выращиваемых в подвесных декоративных горшках – кашпо) подготовлено для высадки в Москве, ассортимент цветов подобран так, чтобы максимально удовлетворить потребности города, сообщил РИАМО в пятницу заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На предприятиях комплекса городского хозяйства подготовлено более 230 тысяч подвесных кашпо с десятками сортов ампельных культур, которые вскоре дополнительно украсят улицы Москвы. Название этих культур произошло от немецкого слова «ампель» – подвесная ваза», - сказал Бирюков.

Он добавил, что программа по выращиванию растений для вертикального озеленения города занимает особое место в производственном цикле ГБУ «Озеленение». Ассортимент цветов подобран так, чтобы в наибольшей мере удовлетворить потребности города: используются не только различные сорта ампельных петуний, белых, розовых, малиновых и фиолетовых оттенков, но и такие культуры, как пеларгония плющелистая, ипомея, вербена, бегония клубневая.

«Для вертикального озеленения отбираются сорта наиболее устойчивые к нашим климатическим условиям, а благодаря своим декоративным качествам они незаменимы для создания объемных композиций», - отметил Бирюков.

Он добавил, что кашпо с пышными охапками цветов уже радуют москвичей и гостей столицы по всему городу, в том числе вдоль улицы Лубянка, на Тверской, 13, вдоль магистрали Москва-Дубна, на Зубовской площади, на территории Садово-Триумфального сквера и других пространствах мегаполиса.