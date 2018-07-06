РИАМО - 6 июл. Московское центральное кольцо обслужило уже 200 миллионов человек, каждый день оно перевозит 400 тысяч пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня МЦК встретило 200-миллионного пассажира. Кольцо работает около двух лет и продолжает набирать популярность. Ежедневно оно перевозит 400 тысяч пассажиров», - написал Собянин в Twitter.

По данным пресс-службы столичной подземки, в пятерку лидеров по пассажиропотоку с начала 2018 года вошли станции МЦК «Площадь Гагарина», «Владыкино», «Ботанический сад», а также «Кутузовская» и «Балтийская». На каждой из этих пяти станций есть пересадка на метро. Самой популярной станцией МЦК – «Площадью Гагарина» – с начала 2018 года воспользовались более 5,8 миллиона человек.

«Лучшим подтверждением востребованности Московского центрального кольца является количество перевезенных пассажиров. Только за этот год кольцо перевезло более 62 миллионов пассажиров, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 2,5 миллионов пассажиров в месяц делают бесплатные пересадки с метро на МЦК. Кроме того, благодаря МЦК пассажиры в среднем экономят в пути от 9 до 16 минут», - отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Московское центральное кольцо — новый вид городского общественного транспорта, который появился в столице в сентябре 2016 года. Кольцо интегрировано с системой метрополитена и стало его 14-й линией. МЦК значительно разгрузило линии метро и центральные вокзалы.

Пассажирам МЦК доступна 31 станция с 19 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. Кольцо продолжают интегрировать с метро и железнодорожным транспортом. В феврале этого года удобные пересадки уже связали платформы МЦК со станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро.