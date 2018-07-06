РИАМО - 6 июл. Дорожную карту по завершению строительства объектов группы компаний Urban Group в Подмосковье утвердят в июле, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На основании итогов аудита компании в июле будет утверждена дорожная карта по дострою объектов ГК Urban Group. Вся информация будет размещена на сайте Минстроя Московской области», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства. В связи с этим фонд 9 июня подал в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика.

В случае признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что регион взял на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых домов Urban Group по схеме финансирования 50 на 50 вместе с федеральным бюджетом. Речь идет о докапитализации фонда, для которой из бюджета Подмосковья выделят 50% средств, необходимых для завершения строительства жилья, и столько же выделят из бюджета РФ.

За пять лет в Московской области решили проблемы почти 20 тысяч пострадавших дольщиков, сдали в эксплуатацию около 120 объектов долгостроя, для чего привлекли более 50 миллиардов рублей внебюджетных средств. Сейчас в регионе остается 37 проблемных объектов с 6,9 тысячи соинвесторов.