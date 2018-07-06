РИАМО - 6 июл. Почти 35 тысяч ребятишек родилось в Московской области с января по май 2018 года, в Подмосковье качеству оказания медпомощи беременным и новорожденным уделяется большое внимание, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Согласно данным Росстата, в Московской области за 5 месяцев 2018 год на свет появились 34,4 тысячи детей. Рождаемость в регионе остается на прежнем уровне», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также отметил, что по данному показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе.

«Ежегодно в Московской области рождается порядка 90 тысяч детей. Качеству оказания медицинской помощи беременным и новорожденным в регионе уделяется большое внимание, налажена маршрутизация пациентов. Всего в области насчитывается 43 родовспомогательных учреждения, семь из которых - третьего, самого высокого уровня оказания медпомощи» - добавил Марков.

В 2017 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства. Учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В них работает уникальная команда врачей, привлечены лучшие специалисты для оказания высококвалифицированной медицинской помощи даже в самых сложных ситуациях.