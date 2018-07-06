РИАМО - 6 июл. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина США Томаса Ствалли, мужчина выращивал коноплю в квартире и после продавал наркозависимым, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

«С учетом позиции государственного обвинителя Дорогомиловской межрайонной прокуратуры по совокупности преступлений суд приговорил Ствалли к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Установлено, что в квартире по месту своего фактического проживания Ствалли посадил не менее 29 кустов конопли, предварительно установив обогревательные и осветительные приборы, тем самым создав благоприятные условия для их роста и развития, поливал и иным образом ухаживал за ними.

После созревания конопли Ствалли собирал и высушивал части растений, пригодные для употребления в качестве наркотического средства, после чего упаковывал их с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. Всего у него было изъято более 1,5 килограммов различных наркотических средств, изготовленных на основе конопли.