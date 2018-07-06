РИАМО - 6 июл. Из-за матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии 7 июля Московское центральное кольцо продлит работу до 03:00 8 июля, это позволит болельщикам добраться домой на общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными России и Хорватии продлила режим работы Московского центрального кольца до 3 часов ночи. Так, в ночь с 7 на 8 июля с 21:00 до 3:00 «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут», — говорится в сообщении.

Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте.

Матч 1/4 финала Россия – Хорватия начнется 7 июля в 21:00. В столице его можно будет посмотреть в официальной фан-зоне FIFA на Воробьевых горах и в новой фан-зоне у стадиона «Спартак», которая откроется днем 7 июля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.