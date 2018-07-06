РИАМО - 6 июл. Департамент культурного наследия города Москвы официально подписал 53 разрешения на проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе 12 заданий на разработку проектно-сметной документации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теперь собственники уникальных памятников могут приступать к разработке проектов реставрации и начинать ремонтные и реставрационные работы на памятниках.

«Сейчас в столице осуществляется по-настоящему масштабная реставрационная деятельность. Собственники и арендаторы активно запрашивают в нашем ведомстве разрешения на проведение работ по сохранению, на разработку проектов, подают на согласование уже готовые проекты реставрации. Только за одну неделю мы выдали 53 разрешения, каждое из которых касается уникальных памятников. Такое взаимодействие правообладателей и властей – обязательное условие для грамотного сохранения культурного наследия», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Разработка научного проекта реставрации – важнейший этап в проведении комплекса работ по сохранению памятника. Специалисты проводят историко-архивные и библиографические исследования, изучают инженерно-технические особенности здания, описывают будущие архитектурные и конструктивные решения. То есть в итоге определяют, как именно отреставрировать здание. Далее вся документация поступает в столичный департамент культурного наследия и проходит процесс согласования.

«Одним из памятников, для которых будет разрабатываться проектно-сметная документация, стал знаменитый Храм святого великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице. Также реставраторам предстоит изучить особенности и другого, не менее важного московского здания на Большой Ордынке, это дом, где неоднократно останавливалась и жила Анна Ахматова», – добавил Емельянов.