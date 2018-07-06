РИАМО - 6 июл. Четырех жильцов дома на Пятницкой улице в Москве поселили в гостиницу после эвакуации из горящего здания, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы префектуры Центрального округа столицы.

Поздно вечером 5 июля по адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 3 произошел крупный пожар в четырехэтажном жилом доме. Огонь охватил третий и четвертый этажи, а также кровлю. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались около 20 человек. При ликвидации возгорания пожарные спасли двух человек, пострадавших нет.

«Четверых человек после пожара поселили в гостиницу, остальные у родственников и друзей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас идет восстановление кровли здания.

В ночь на пятницу из-за пожара в доме на Пятницкой улице было полностью перекрыто движение. На данный момент движение открыто.