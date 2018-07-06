РИАМО - 6 июл. Количество заявок на получение заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям №214-ФЗ (ЗОС) за шесть месяцев 2018 года приблизилось к 250, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С начала 2018 года в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС. Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям. Остальные заявки находятся на рассмотрении», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

За аналогичный период прошлого года в комитет поступило 144 заявки на получение ЗОС. Из них 79 получили положительное заключение.

Он пояснил, что большинство отказов в выдаче ЗОС связано именно с ошибками в заполнении проектной декларации.

«В первом полугодии 2018 года мы наблюдали постепенный рост числа заявок на выдачу ЗОС. Так, в апреле поступило 36 заявок, в мае – 60, в июне – 68. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля 2018 года. Застройщики стремились успеть получить все необходимые документы для запуска проекта по прежним правилам», – отметил Тимофеев.

В настоящее время в столице действуют около 120 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1,1 триллиона рублей.