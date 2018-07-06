РИАМО - 6 июл. Западный вестибюль станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будет закрыт для ремонта в пятницу с 22:00, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее восточным вестибюлем (выход к Рязанскому проспекту, дом 75, корпус 2). Работа западного вестибюля станции «Рязанский проспект» в обычном режиме возобновится 9 июля с открытием станции», - говорится в сообщении.

Выбрать нужный маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).