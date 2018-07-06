Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей высмеивали симуляцию бразильского футболиста Неймара на ЧМ, рисовали граффити с болельщиками в кокошниках на матче Россия – Испания и рассказывали Пэрис Хилтон о том, чего она не знает.

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Болельщики в кокошниках

На матче ЧМ-2018 Россия – Испания в минувшее воскресенье, в котором одержали победу наши футболисты, запомнились не только Дзюба и Акинфеев. Звездами этой напряженной игры также стали болельщики в кокошниках – двое мужчин и женщина, которые с невозмутимыми лицами ели хот-доги и тут же стали самыми популярными в сети.

Сборная России не может проиграть при такой поддержке! pic.twitter.com/ipWlhxwVhg — MAXIM (@ru_maximonline) July 1, 2018

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ПОМОГИТЕ УМИРАЮ — °маха с калужскσй° (@kalujskaa) July 1, 2018

После матча их стали узнавать в метро, а еще им посвятили граффити московские уличные художники, и уже пригласили на следующий матч, который Россия сыграет со сборной Хорватии.

A post shared by РИАМО (@inmsk) on Jul 3, 2018 at 9:57am PDT

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Челлендж «Валяйся как Неймар»

Самый звездный игрок сборной Бразилии Неймар после матча против Мексики также стал поводом для мемов. Во время игры суперфорвард столкнулся с Мигелем Лайюном, и Неймар, который не раз был уличен в актерском мастерстве и симуляции на поле, стал изображать адские муки. Этот эпизод не могли обойти стороной фанаты и стали публиковать мемы с хэштегом #NeymarChallenge, в которых они картинно падают от случайного прикосновения.

Whoever did this won't make it to heaven#NeymarChallenge pic.twitter.com/nejwnHcaDP — TheeHandsomeGoodie (@Goodwillpadi1) July 3, 2018

Neymar stole the spotlight last night with his injury antics and of course, there's a #NeymarChallenge and here's @Mack_Thabiso's take on it. We're glad he recovered quick enough to do his job 😂. pic.twitter.com/fwNmGzOUgC — Jacaranda FM (@jacarandafm) July 3, 2018

A post shared by Andres Luque (@andres_luque0423) on Jul 2, 2018 at 4:48pm PDT

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Просвещение Пэрис Хилтон

Одним из самых обсуждаемых твиттов этой недели стал пост телезвезды Пэрис Хилтон, которая попыталась пошутить, попросив рассказать ей о том, чего она не знает.

Tell me something I don't know.... pic.twitter.com/bxmzLFekrX — Paris Hilton (@ParisHilton) June 28, 2018

Пользователи соцсетей восприняли ее просьбу всерьез и оставили более 14 тысяч комментариев, где они делятся необычными фактами. Из комментариев к посту можно узнать про этимологию валлийского города Уэлшпул, новгородский диалект, способы борьбы с депрессией и ткани древних викингов Гренландии.

Ткани, которые использовали древние викинги Гренландии настолько хорошо сохранились, что даже а ХХ веке семьи откапывали их, размораживали и использовали.

Кроме шерстяной одежды, она сохранилась за сотни лет плохо.https://t.co/NTyGchB1vv https://t.co/WvUK4SWlQ3 — Timurse• (@Timque) July 2, 2018

В древненовгородском диалекте нет рефлексов второй палатализации https://t.co/F5CRAuLDxl — Русские летописи (@letopisi_rus) July 2, 2018

Шиншиллы не терпят температуру выше 25 градусов по Цельсию. Цельсий это такой чувак, его ты тоже не знаешь — Чингиз (@Chingiz4269) July 3, 2018

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