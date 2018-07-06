РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В областном Центре материнства и детства Люберец за прошедший июнь родилось 386 детей, из них 200 – мальчиков, 186 – девочек, сообщается на официальной странице Центра в Instagram.

«За июнь в роддоме Люберец родились 200 мальчиков и 186 девочек. Дорогие наши родители, поздравляем вас от души с пополнением семейства! Ждем вас снова», - говорится в сообщении.

Сотрудники Центра материнства и детства благодарят губернатора Андрея Воробьева и главу горокруга Владимира Ружицкого за вклад в развитие роддома.