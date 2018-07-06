РИАМО - 6 июл. «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» опубликовала предварительный список организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию, лидером антирейтинга стала управляющая компания из подмосковных Химок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По состоянию на 01.07.2018 года антирейтинг возглавляют следующие организации: МП «ДЕЗ ЖКУ» (городской округ Химки) – 710,3 миллиона рублей, ДМУП «ЭКПО» (городской округ Дзержинский) – 420,3 миллиона рублей, ООО «ПИК-Комфорт» (Химки, новая Москва) – 394,5 миллионов рублей, МУЖКП «Котельники» (городской округ Котельники) – 318 ммиллионов рублей; ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД» (Химки) – 242,9 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Помимо их, в рейтинг должников вошли ООО «Элинком» (городской округ Электрогорск), ООО «Капиталинвест» (новая Москва), из наиболее крупных должников с дебиторской задолженностью за более, чем три месяца: АО «ГУОВ» (городской округ Химки), ООО «УК Шишкин лес» (новая Москва), ООО «УК Приоритет» и другие. Полный рейтинг опубликован на сайте http://www.tsk-mosenergo.ru/debts.

Неплатежи управляющих компаний и других организаций жилищно-коммунального комплекса за поставляемые им ресурсы дестабилизируют ситуацию с теплоснабжением в зонах их ответственности.

Практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета, однако некоторые организации комплекса ЖКХ не доводят собранные средства до ресурсоснабжающих организаций в соответствии с договорными обязательствами.

«Борьба с неплатежами управляющих компаний носит системный характер, «ТСК Мосэнерго» для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы», - отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

В частности, с 1 июля 2018 года ООО «ТСК Мосэнерго» перешло на прямые договоры с жителями многоквартирных домов в городском округе Химки, обслуживаемых управляющей компанией МП «ДЕЗ ЖКУ» - лидером антирейтинга компаний-должников.

ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго») осуществляет производство и передачу тепловой энергии в новой Москве и Московской области. ПАО «МОЭК» принадлежит 77,49% компании, ПАО «Мосэнерго» - 22,51%.