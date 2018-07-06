РИАМО - 6 июл. Два многоквартирных дома жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Он уточнил, что министерством строительного комплекса Московской области для завершения строительства объекта был привлечен новый инвестор.

«Между застройщиком и инвестором ГК «Гранель Строй» достигнуты предварительные договоренности по завершению строительства объектов: улица Серпуховская, дом 7, дом 5, дом 5, корпус 1. На объекте произведена замена охраны. Планируемый срок ввода в эксплуатацию дома 7 - третий квартал 2018 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию дома 5, дома 5, корпус 1, - четвертый квартал 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по дому 5, дому 5, корпусу 1 будет проведена экспертиза сметной документации. После определения и утверждения сметной стоимости будут разработаны графики производственных работ и финансирование.

Собеседник агентства добавил, что объект находится на контроле министерства строительного комплекса Подмосковья и администрации городского округа Подольск.

Строительство данного жилого комплекса началось в 2007 году и было приостановлено в 2008 году. Первоначально застройщиком являлось общество с ограниченной ответственностью «ПКП Лидер», которое в 2009 году было признано банкротом определением Арбитражного суда Московской области. Действующий застройщик – ООО «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» – привлечен в рамках мирового соглашения.

В результате несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир гражданам нарушены права в общей сложности 796 граждан-соинвесторов строительства домов 5, 5, корпус 1, и 7.