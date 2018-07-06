РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 6 июл. Воскресная школа Пантелеимоновского прихода в подмосковном Жуковском чествовала супружеские пары, которые прожили в браке 30, 55 и 60 лет, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

«В воскресной школе Пантелеимоновского прихода отметили День семьи, любви и верности. Он празднуется 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии, которых издавна почитали в России как хранителей семьи и брака. На сегодняшнее мероприятие пришли пары, прожившие вместе 30, 55 и 60 лет! Никакие жизненные передряги не помешали им сохранить и с годами приумножить свои чувства. Они все так же заботятся друг о друге, любят и ценят своего спутника», – написал Войтюк.

Он также пожелал парам-юбилярам мира и сохранения безграничной любви. По словам Войтюка, участники поделились секретами своего счастья с юным поколением. Не забыли организаторы в этот день и о многодетных семьях.

«Чествовали многодетные семьи и молодоженов. Гостям мероприятия вручили грамоты и ромашки – символ Дня семьи, любви и верности. В конце праздника состоялась торжественная передача домашнего очага», – подчеркнул Войтюк.