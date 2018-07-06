РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 6 июл. Курсанты отряда «Резерв МЧС» из подмосковного Жуковского вернулись с победой со сборов юных дайверов в Черногории, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Все участники сдали нормативы и тесты на международный сертификат PADI подводного пловца-дайвера.

«Михеенков Михаил защитился на звание RESCUE DIVER (спасатель-медик), Лебедев Андрей, Акинфиева Алена, Самков Федор, Сенькин Влад, Страузов Михаил получили сертификаты OPEN WATER DIVER. Поздравляем! Они готовились весь год и сдали отлично», – сказала руководитель отряда Ирина Михеенкова.