«Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X», — говорится в сообщении.