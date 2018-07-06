РИАМО – 6 июл. Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы, у него вытащили часы, кольцо и iPhone, передает в пятницу РИА Новости.
«Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X», — говорится в сообщении.
Стоимость похищенного устанавливается, выясняются все детали произошедшего.
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