РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Правление садоводческого некоммерческого товарищества «Ручеек» Люберец порекомендовало садоводам поторопиться с межеванием своих земельных участков и регистрацией недвижимости в упрощенном порядке, сообщил на своей официальной странице Instagram председатель правления СНТ «Ручеек» Сергей Шаманин.

«В нашем товариществе есть еще очень большое число объектов недвижимости без оформленных прав собственности, а также земельные участки, собственники которых не провели межевание в соответствии с требованиями земельного законодательства. Правление СНТ рекомендует садоводам поторопиться с межеванием своих земельных участков и регистрацией недвижимости в упрощенном порядке, чтобы в дальнейшем не столкнуться с возможными неудобствами», - написал Шаманин.

Он подчеркнул, что многие садоводы не понимают для чего и зачем это нужно делать.

«Правление СНТ «Ручеек» проводит огромную работу по разъяснению садоводам необходимости проведения межевания и исправления кадастровых ошибок, а также оформлению прав собственности на строения. От правильно установленных границ отдельных земельных участков зависит межевание земель общего пользования», - пояснил Шаманин.