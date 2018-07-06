РИАМО - 6 июл. Кустовые розы из Италии, которые были заражены цветочным трипсом, уничтожили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (городской округ Можайск), при досмотре срезов цветов кустовых роз (Италия), был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ», – говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.