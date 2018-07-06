РИАМО – 6 июл. По данным исследования Минздрава РФ, продолжительность жизни россиян к 2030 году увеличится до 80,1 года, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 лет. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах – 83,7 года», — сказала главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Она подчеркнула, что в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.

Ткачева отметила, что в только что опубликованном исследовании, проведенном в разных регионах Европы, ученые сравнили когнитивные и физические функции у 18 757 человек, которым было 50 лет и более в 2003-2004 годах и у 16 696 человек, которым было 50 лет и более в 2013 году. Оказалось, что позже рожденные люди имели лучшие когнитивные функции, чем их ровесники 10 лет назад, и когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.

Россиян ждет повышение пенсионного возраста – с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Изменение пенсионного законодательства будет поэтапным и начнется с 2019 года.

Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.