РИАМО - 6 июл. Рабочих, пострадавших на заводе в Раменском районе Подмосковья в результате отравления аммиаком, выписали из больницы домой, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи отпустили рабочих домой. Их вылечили», - сказал собеседник агентства.

На заводе «Моссельпром» в Раменском районе 24 июня пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались, предположительно, от отравления аммиаком. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.