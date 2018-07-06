РИАМО - 6 июл. За первые пять дней июля температура воздуха в Москве едва достигла нормы, и не обошлось без дожей, осадков выпало до 20% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прошедшей ночью существенных осадков не отмечалось. В Москве, по данным ВДНХ, добавилось лишь 0,3 миллиметра. В итоге за июльские дни в Москве выпало 18,2 миллиметра, что составляет 20% от месячной нормы», - говорится в сообщении.

Пятого июля в Москве и Подмосковье прошли повсеместно дожди: их выпало от 0,1 миллиметра до 16 миллиметров. В Москве количество выпавших осадков не превысило одного миллиметра (на метеостанции ВДНХ отмечено 0,5 миллиметра), а по области самым дождливым стал Сергиев Посад, где за день выпало до 16 миллиметров осадков.

«Центральный месяц лета в Москве пока проявляет себя неустойчивостью в погоде. За истекшие дни температура воздуха едва достигла нормы, и не обходится без дождей», - отмечается в сообщении.