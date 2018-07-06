РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Сотрудники полиции из Балашихи приняли участие в дружеском футбольном матче сотрудников МУ МВД под названием «Наша семья, наш футбол», говорится на сайте МУ МВД России «Балашихинское».

«Евгений и Екатерина Суховы, сотрудники отдела полиции по обслуживанию г.о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское», приняли участие в дружеском футбольном матче среди сотрудников МУ МВД. Евгений как игрок, Екатерина – болельщик», – говорится в сообщении.

Семья Суховых ведет активную жизнь. Евгений, помимо профильного образования, также окончил спортивный колледж по специальности педагог физической культуры. Много лет занимается спортом. За раскрытие преступления в сфере хищения автотранспорта награжден памятным подарком от ГУ МВД России по Московской области.

Екатерина Сухова участвовала в первом международном фестивале профессионального и творческого мастерства среди женщин-полицейских, заняла призовое место. Ей была вручена благодарность за успехи в управлении служебным автомобилем и стрельбе из пневматического оружия.