РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 6 июл. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк провел встречу с бизнесменами, арендующими площадки в торговом центре «На Гудкова», участники затронули проблему благоустройства прилегающей территории развлекательного учреждения.

«Встретились с предпринимателями, арендующими площади в ТЦ «На Гудкова», и обсудили вопрос содержания прилегающей к торговому центру территории», – написал Войтюк на своей странице в Instagram.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время данная территория будет приведена в порядок и начнет радовать местных жителей.