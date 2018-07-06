РИАМО - 6 июл. В подмосковном округе Власиха в 2018 году отремонтируют свыше 6 километров муниципальных дорог, в частности, участок по улице Лесная, который выбран по итогам голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В городском округе Власиха стартовал ремонт муниципальных дорог. В этом году в округе отремонтируют пять участков муниципальных дорог протяженностью более 6 километров», - говорится в сообщении.

В том числе заменят асфальтобетонное покрытие на улице Солнечная и подъездной дороге к городскому округу – от Красногорского шоссе до КПП №2. Протяженность ремонта этих участков составит более 5 километров.

По результатам народного голосования на портале «Добродел» в округе будет выполнен ремонт участка дороги по улице Лесная.

Ремонт муниципальной сети автодорог проходит с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области. Размер субсидии на ремонт дорожного покрытия в этом году составил 38 миллионов рублей.

Все ремонтные работы на автодорогах должны завершиться до сентября.

Во Власихе в 2018 году запланирован ремонт таких муниципальных автодорог, как автодорога «КПП №2 - Красногорское шоссе» (2,48 километра), улица Жукова дом 26 (0,17 километра), дорога от ул. Маршала Жукова до улицы Заозерная (0,42 километра), улица Солнечная (КПП №2) - улица Заозерная дом 3 (2,9 километра), участок автомобильной дороги по улице Лесная (0,4 километра).