РИАМО – 6 июл. Роскомнадзор разработал дистанционные формы уроков, чтобы обучить школьников разных возрастных категорий защищать свои персональные данные, сообщает Газета.ru.

«Ведомство подготовило для двух возрастных групп (от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет) презентации, которые могут использоваться в рамках классных часов и других обучающих мероприятий», – говорится в сообщении.

На этих уроках детям в доступной форме объяснят, что входит в понятие персональные данные и какие бывают их виды, а также как защитить эти данные и куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Роскомнадзор напомнил, что ведет работу, связанную с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, с 2014 года.

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