РИАМО - 6 июл. За первые шесть месяцев 2018 года Московская областная таможня оформила вывоз более 7,7 тысячи товарных партий, что на 13,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщил на совещании в пятницу начальник таможни Вячеслав Голоскоков.

В рамках совещания подвели итоги работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

«В соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита вывезено более 7,7 тысячи товарных партий, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - порядка 6,8 тысячи товарных партий. Доля выпущенных электронных транзитных деклараций увеличилась с 93,2% в первом полугодии прошлого года (602 транзитные декларации) до 100% в первом полугодии 2018 года (702 транзитные декларации)», - сказал Голоскоков.

Он добавил, что внешнеторговый грузооборот составил почти 3 миллиона тонн и превысил на 11% показатель аналогичного периода прошлого года. Стоимость ввезенного товара составила более 23 миллиардов долларов США, что на 14% больше показателя за прошлый год.

«Декларирование товаров осуществляли более 15 тысяч участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности - ред.), что на тысячу участников больше, чем в прошлом году. В товарной структуре импорта основная номенклатура импортируемых товаров была представлена машиностроительной продукцией, продукцией химической промышленности, текстиль и обувь, продовольственные товары. Наиболее крупные таможенные платежи поступили от оформления механического и электрического оборудования, медикаментов, одежды и косметических средств», - заключил Голоскоков.

На сегодняшний день Московская областная таможня является одной из ведущих в Федеральной таможенной службе как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций. В структуру таможни входит 23 таможенных поста. Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов «Раменское», «Кубинка», «Остафьево», «Чкаловский» и аэропортов «Домодедово», «Шереметьево») и Москву (за исключением аэропорта «Внуково»).