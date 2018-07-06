РИАМО - 6 июл. Сборная Московской области выиграла первенство Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту, соревнования проходили в Рязани с 3 по 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС РФ.

За звание сильнейших боролись 15 сборных главных управлений МЧС России по субъектам РФ и шесть команд специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России. Мужские, женские и юношеские команды состязались в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице, пожарной эстафете, боевом развертывании и преодолении полосы препятствий.

«За сборную Московской области выступали 24 спортсмена: восемь мужчин, две женщины, семь юношей и семь девушек. Во всех дисциплинах в личном первенстве представители Подмосковья заняли призовые места», – говорится в сообщении.

Мужская сборная в составе Руслана Бибикова, Сергея Гурченкова, Альберта Логинова и Максима Малинина стала серебряным призером командной эстафеты 4 на 100. Но принципиальным моментом стала победа мужской и юношеской сборной Подмосковья в самом престижном виде соревнований – боевом развертывании.

Это позволило команде набрать максимальное количество баллов – 66504 в комплексном зачете и стать чемпионами. Второе место заняла команда Москвы с результатом 59863 баллов, третье место – сборная Калуги, набравшая 51464 баллов.

Сборная Подмосковья обеспечила себе право принимать участие во всероссийском первенстве по пожарно-спасательному спорту, которое пройдет с 26 по 31 июля в Уфе.