РИАМО - 6 июл. Подмосковная таможня первой среди региональных таможенных органов России реализует пилотный проект по видеонаблюдению на таможенном посту, камеры видеоконтроля уже установлены на Истринском пункте таможенного контроля, сообщил журналистам в пятницу замначальника отдела применения системы управления рисками Московской областной таможни Джалиль Гусейнов.

По его словам, реализация видеонаблюдения на таможенных постах отчасти повышает дисциплину сотрудников ведомства.

«Московская областная таможня реализует пилотный проект по внедрению системы видеоконтроля, предназначенной для наблюдения за проведением досмотровых операций в режиме онлайн. Новая система позволит обеспечить более тщательный контроль за действиями должностных лиц, оценить полноту и обоснованность применения форм таможенного контроля, соблюдение сроков совершения таможенных операций», - сказал Гусейнов.

По его словам, на Истринском таможенном посту в начале июня установили две камеры, которые круглосуточно и в режиме онлайн транслируют изображение с камер на компьютер в центр оперативного мониторинга и управления рисками (ЦОМУР) таможни Подмосковья. Дистанционно сотрудник из ЦОНУР может повернуть камеру под нужным углом, приблизить изображение, а также связаться с осуществляющим досмотр сотрудником. Планируется в дальнейшем дополнить систему видеоконтроля портативной камерой, закрепленной на форме таможенника.

«Наблюдение проводится ежедневно на протяжении времени работы самого таможенного поста - с 8 до 20 часов. Семь сотрудников работают посменно», - пояснил Гусейнов.

Он добавил, что в настоящее время в ведомстве хранятся все видеозаписи, сделанные за время эксперимента. В дальнейшем специалисты определят период хранения записей.

«Планируется также установить камеры на посту в Пикине, расположенном в Солнечногорском районе близ Ленинградского шоссе. В дальнейшем, если пилотный проект будет востребован и подтвердит свою целесообразность, он может быть предложен для реализации в других таможенных органах страны», - заключил Гусейнов.