РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Балашихинское» отчитаются перед жителями городского округа 7 июля, сообщается на сайте МВД России «Балашихинское».

«Встречи с населением пройдут в участковых пунктах полиции, расположенных на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское». Помимо сотрудников и руководства МУ МВД, в проведении встреч с населением примут участие представители администраций городских округов Балашиха и Реутов, представители ЖКХ, а также члены общественного совета при МУ МВД», - говорится в сообщении.

Место и время проведения встреч можно узнать на сайте МВД России «Балашихинское» www.balashiha.50.mvd.ru.