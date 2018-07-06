РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 6 июл. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского победил в конкурсном отборе министерства инвестиций и инноваций Московской области на предоставление субсидии для создания технопарков в сфере высоких технологий, сообщается на сайте ЦАГИ.

Согласно условиям конкурса, ЦАГИ получит из госпрограммы «Наше Подмосковье» 97 миллионов рублей на создание технопарка.

«В результате к 2020 году на новой площадке должны быть запущены не менее 10 инновационных проектов с суммарным объемом привлеченных инвестиций 60 миллионов рублей и созданы 100 высокопроизводительных рабочих мест. К 2028 году число проектов, как ожидается, превысит 20, уровень инвестиционного финансирования достигнет 460 миллионов рублей, а количество рабочих мест возрастет до 160», – говорится в сообщении.

Технопарк ЦАГИ станет площадкой для научно-прикладных исследований, подготовки и запуска новых бизнес-проектов и технологических стартапов в аэрокосмической сфере. Концепция технопарка предполагает создание особой экосистемы, где компании-резиденты будут развиваться с начального этапа до создания и испытания прототипов продукции и демонстраторов технологий с высоким коммерческим потенциалом.

На следующих стадиях развития более зрелые стартапы смогут переместиться на территорию индустриального парка, создаваемого в городском округе Жуковский, для развертывания серийного производства своей продукции.

Технопарк ЦАГИ создается при консолидированной поддержке федеральных и региональных властей. Так, в 2017 году при поддержке Минобрнауки России создана передовая научная лаборатория исследования режимов горения в двигателях перспективных летательных аппаратов, которая стала одним из первых резидентов инновационной площадки. В числе приоритетных целей технопарка – стимулирование интереса одаренной молодежи к работе в сфере авиации, передача начинающим специалистам научного опыта международного уровня и поддержка инновационных разработок.

«Технопарк ЦАГИ призван объединить возможности мощной научной школы института с информационной, координационной и инфраструктурной поддержкой инновационных проектов. С одной стороны, ЦАГИ сможет помогать резидентам проводить исследования, с другой – станет своего рода бизнес-инкубатором, плоды работы которого мы сможем внедрять в перспективную авиационную технику», – подчеркнул генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев.