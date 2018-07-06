РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске династию сотрудников ПАО «ЗиО-Подольск» наградили благодарностью Московского областного союза промышленников и предпринимателей (МОСПП), трудовой стаж семи человек составляет 130 лет, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сотрудников ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» –«Атомэнергомаш»), представителей трудовой династии Восс, наградили благодарностью Московского областного союза промышленников и предпринимателей. Торжественная церемония прошла в доме правительства Московской области в рамках форума «День промышленника - 2018».

«За верность выбранной профессии и соблюдение семейных традиций, а также за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие промышленного комплекса Подмосковья трудовая династия Восс награждена благодарностью МОСПП. Награду семье заводчан вручил лично председатель МОСПП Виктор Даниленко. Династия Восс объединяет семь человек и ведет свое начало с 1947 года. Общий трудовой стаж членов этой семьи на «ЗиО-Подольск» составляет 130 лет», - говорится в сообщении.

В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, руководители крупнейших промышленных предприятий региона, а также представители экспертного и научного сообщества.

«Я работаю на заводе уже почти 20 лет. На «ЗиО-Подольск» трудились мои дедушка и бабушка, родители, а сегодня вместе со мной продолжает семейные традиции преемственности поколений родная сестра и супруга. Но самая главная наша традиция – работать на совесть. Мы все звенья одной цепочки и работа каждого значима и важна», - сказал внук основателя династии Денис Восс.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»» (ПАО «ЗиО-Подольск») - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. Всего 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.