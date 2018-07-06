РИАМО - 6 июл. За первое полугодие 2018 года Московская областная таможня обработала порядка 280 тысяч деклараций на товары, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11%, сообщил на совещании в пятницу начальник таможни Вячеслав Голоскоков.

В рамках совещания подвели итоги работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

«За шесть месяцев 2018 года должностными лицами Московской областной таможни обработано более 279,1 тысячи деклараций на товары, что на 11% превышает декларационный массив прошлого года - более 250,5 тысяч деклараций», - сказал Голоскоков.

Он добавил, что более 25 тысяч деклараций на товары выпущено по технологии удаленного выпуска, это составляет порядка 9% от общего декларационного массива таможни. Основное количество товаров, оформленных по технологии удаленного выпуска, размещено в регионах деятельности Московской областной таможни - 44%.

На сегодняшний день Московская областная таможня является одной из ведущих в Федеральной таможенной службе как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций. В структуру таможни входит 23 таможенных поста. Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов «Раменское», «Кубинка», «Остафьево», «Чкаловский» и аэропортов «Домодедово», «Шереметьево») и Москву (за исключением аэропорта «Внуково»).